Da calciatore a imprenditore: Luis Figo, ospite al Mido Eyewear show di Milano, ha presentato un nuovo progetto industriale e di business, dove alla base c’è tanta passione e voglia di fare. Prima a Firenze, in occasione di Pitti, il lancio ufficiale del suo brand di moda ‘LF Luis Figo’, ora al Mido l’occasione di completare il total look del suo brand con un accessorio importante come gli occhiali. Un progetto ambizioso, nato dalla collaborazione con il gruppo De Rigo e in particolare con la CMO Barbara De Rigo con Lozza. Questo il suo racconto per Sky Sport Insider a proposito di questa nuova esperienza: “Viaggiando e vivendo esperienze in diverse parti del mondo, ho avuto modo di immergermi in culture, tendenze e approcci alla moda molto diversi tra loro. Questi stimoli mi hanno spinto a immaginare qualcosa che fosse non solo un riflesso del mio stile personale, ma anche un’espressione dei valori in cui credo: qualità, autenticità ed eleganza senza tempo. La mia carriera calcistica ha avuto un impatto profondo sulla persona che sono oggi, e questo si riflette chiaramente nel mio approccio alla moda. Ho imparato che il successo, sia in campo che fuori, nasce dalla combinazione di disciplina, determinazione e cura dei dettagli. Sono questi i valori che mi hanno sempre guidato e che oggi cerco di trasmettere attraverso il mio brand”.

Ma con Figo non si può non parare di calcio e soprattutto di calciatori portoghesi come il neomilanista Joao Felix: “Negli ultimi anni non è riuscito a mostrare grande regolarità e continuità nella squadra, ha dimostrato un rendimento altalenante. Ci sono altri giocatori portoghesi fortissimi nel Milan, come Rafa Leao, ma anche lui deve essere più costante. Ha tutto per essere il numero 1". Milan ora nelle mani del connazionale Sergio Conceiçao, al quale augura tante belle cose tranne una: "Sergio è un buon amico, ha carattere e personalità. Ci vogliamo bene. Ma l'Inter deve stare sempre davanti", afferma l'ex nerazzurro che poi augura alla squadra di Simone Inzaghi di coronare un sogno: "L'Inter sta facendo grandi cose negli ultimi anni. Ha una struttura solida e una squadra che funziona. Speriamo che possa arrivare fino in fondo in Champions. Credo che abbia la possibilità di vincere. La considero una delle favorite. Chissà che possa ripetere la finale di Madrid di quel 22 maggio del 2010”.

