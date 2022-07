La partenza di Skriniar sarebbe un sacrificio eccessivo? A rispondere è l'ex nerazzurro Riccardo Ferri che fa la sua lunga analisi sul mercato della Beneamata alla Gazzetta dello Sport: "Bisogna fare un discorso sia tecnico sia economico. Per il primo, non sarebbe mai da vendere: è un calciatore unico. Ma ci sono delle dinamiche finanziarie in cui non entro, bisogna lasciare la parola a chi ci lavora. Però bisogna considerare questo aspetto".

Bremer, Milenkovic: l’Inter sembra aver già individuato i sostituti. Chi le piace di più?

"Sì direi che i nomi sono quelli, ormai se ne parla da diverso tempo. Se devo dire un nome è Bremer, lo metto in pole position tra i profili su cui secondo me bisognerebbe puntare per sostituire Skriniar. Ma anche Milenkovic è un calciatore importante".

Con uno di loro due sarebbe più facile digerire la cessione?

"Sono appetibili a tutti: chiudere una falla così non è facile, ma entrambi porterebbero esperienza. Sono profili molto, molto interessanti".