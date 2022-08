Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, aggiorna su quello che sarà il futuro dei suoi assistiti nel corso di un'intervista rilasciata a La Tercera. Escludendo per il momento una chiusura di carriera in patria: "No, spero di no. Non lo vedo come un passaggio necessario. Non hanno niente da chiudere. Hanno fatto delle gare meravigliose. La fine della gara nel club del loro cuore non è un passaggio che sembra obbligato o necessario per me. Vorrei che si ritirino dove pensano di essere felici. Che facciano ciò che li rende felici, che finiscano la loro carriera come vogliono e dove vogliono".