È stata una serata indimenticabile per Christian Eriksen, che può finalmente provare a lasciarsi alle spalle il tragico malore subito durante Euro 2020. Il fantasista ex Inter, ora al Brentford, oggi ha ritrovato la via della rete con la maglia della Nazionale danese e a fine gara ha raccontato a NOS le proprie sensazioni: "Non potevo sognare un rientro migliore - ha esordito -. Sono entrato e dopo due minuti ho trovato il gol. Mi sento di nuovo un calciatore e sono felice di poterlo dimostrare. Ho pensato tantissimo al calcio in questi mesi, volevo farmi trovare pronto, ho lavorato per questo. Era il rientro che mi auguravo, il mio obiettivo. È bello aver trovato il gol qui, ad Amsterdam ho trascorso degli anni bellissimi. Il malore subito durante Euro 2020? Ormai fa parte del mio mondo, se ne parla ancora tanto. È una cosa che mi porterò dietro per sempre, ma spero che presto si torni a parlare dell’Eriksen calciatore e non di quello che è successo all’Europeo”.