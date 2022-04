Al minuto 28 di Bologna-Inter arriva il pari dei padroni di casa con la capocciata di Arnautovic su cross di Barrow. Negli attimi successivi alla rete, arrivano tempestive le proteste di Inzaghi che infatti viene anche ammonito. Il motivo? Il tecnico nerazzurro reclamava per un fallo di Soriano ai danni di Perisic. Intervento sul quale Doveri in diretta aveva sorvolato e, dalla sala VAR, Fabbri e Paganessi non avevano segnalato nulla. Anche le moviole non hanno preso in considerazione il contatto tra il centrocampista di casa e l'esterno croato, derubricandolo frettolosamente a semplice contrasto di gioco.