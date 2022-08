Sembrava una porta maledetta, quella di Vladimiro Falcone: dopo che l'Inter aveva chiuso il primo tempo della sfida di Via del Mare in vantaggio grazie al gol al pronti-via di Romelu Lukaku, la squadra nerazzurra aveva rallentato il gioco permettendo al Lecce di risalire nel match fino a piazzare il pareggio ad inizio ripresa con Assan Cessay al termine di un contropiede micidiale. Simone Inzaghi a quel punto decide di giocare pesante, azzarda le tre punte ma anche con Edin Dzeko i nerazzurri non riescono a venirne a capo anche per via delle prodezze del portiere salentino, che però si deve arrendere all'ultimo respiro alla zampata vincentre di Denzel Dumfries che sull'ultimo corner sorprende tutti e trova la rete della vittoria per la gioia collettiva con tanto di corsa anche del mister. Primi tre punti per i nerazzurri in questo campionato, ma tanta fatica e qualcosa ancora da registrare per Inzaghi.

IL TABELLINO

LECCE-INTER 1-2

MARCATORI: 2' Lukaku (I), 48' Ceesay (L), 95' Dumfries (I)

LECCE: 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 4 Cetin (21' 29 Blin), 25 Gallo; 8 Bistrovic (74' 19 Listowski), 42 Hjulmand, 16 Gonzalez (74' 14 Helgason); 27 Strefezza, 77 Ceesay (63' 9 Colombo), 11 Di Francesco (74' 22 Banda).

In panchina: 1 Bleve, 21 Brancolini, 10 Di Mariano, 24 Frabotta, 26 Ciucci, 31 Voelkerling, 80 Berisha, 83 Lemmens, 99 Rodriguez.

Allenatore: Marco Baroni

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar (86' 11 Correa), 6 De Vrij, 32 Dimarco; 36 Darmian (68' 2 Dumfries), 23 Barella, 77 Brozovic (57' 22 Mkhitaryan), 20 Calhanoglu (68' 9 Dzeko) 8 Gosens (57' 95 Bastoni); 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Prontera. Assistenti: Mondin - L. Rossi. Quarto Uomo: Mercenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Paganessi.

Note

Spettatori: 25.353

Ammoniti: Baschirotto (L), Brozovic (I), Darmian (I), Blin (L), Colombo (L)

Corner: 6-6

Recupero: 1°T 4', 2°T 5'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI LECCE-INTER

96' - ED E' FINITAAAAAAAAAAA!!! L'INTER BATTE ALL'ULTIMO RESPIRO IL LECCE PER 2-1, DECIDE IL GOL DI DUMFRIES ALL'ULTIMO SECONDO!!!

IL GOL DI DUMFRIES: Corner di Barella, palla che balla in area dove l'olandese arriva come un missile e punisce Falcone proprio all'ultimo alito di partita.

95' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! DENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLL DUMFRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!

94' - Corner Inter.

93' - Blin atterra Dimarco, punizione in extremis per l'Inter.

93' - Lancio di Bastoni, Falcone esce e anticipa Lukaku.

92' - Banda prende fallo da Dumfries, il Via del Mare esulta.

90' - Ancora quattro minuti di recupero.

87' - Ammonito Colombo per fallo su Barella. Correa entra per Skriniar.

87' - Inzaghi si gioca il tutto per tutto: pronto Correa.

85' - Blin atterra Dzeko in area, Prontera fa ampi cenni di proseguire.

83' - Falcone esce alla cieca e nega un gol fatto a Lukaku. Inzaghi era pronto ad esultare.

82' - Ammonizione anche per Blin per fallo su Bastoni.

82' - Sponda errata di Lukaku, Lecce che recupera palla.

80' - Ancora Falcone! Tiro di Lautaro che trova pronto l'ex Sampdoria.

78' - Falcone si supera sul colpo di testa di De Vrij, poi Prontera fischia annullando la rete di Lukaku.

76' - Banda si presenta con un gran tiro di potenza, deviato da Handanovic.

74' - Baroni prova a rompere l'inerzia con tre cambi: Helgason per Gonzalez, Banda per Di Francesco, Listowski per Bistrovic.

73' - Prova ancora Dumfries, tiro deviato in corner.

72' - Lautaro si accentra e calcia, la palla finisce a sbattere su... Dzeko.

71' - Bastoni mette in mezzo, Lautaro manca di poco l'appuntamento col pallone.

69' - Palo di Dumfries! L'olandese svetta in area su cross di Dimarco, palla che rimbalza su Gendrey e finisce sul legno.

68' - Barella prova la conclusione dopo respinta di Falcone, palla altissima. Inzaghi la vuole vincere e mette tutta l'artiglieria pesante.

67' - Altri due cambi: Dumfries rileva Darmian, Calhanoglu lascia il campo a Dzeko.

66' - Dimarco crossa, Strefezza colpisce col braccio: punizione Inter. Si prepara Dumfries.

63' - Esce Ceesay, al suo posto Colombo.

63' - Ammonizione per Darmian per un fallo tattico sul quale Prontera aveva concesso vantaggio.

62' - Si scuote l'Inter: Darmian lancia per Dimarco che tira al volo, Falcone respinge.

61' - Handanovic si supera: grande parata sulla punizione potente di Bistrovic.

59' - Numero di Hjulmand che guadagna fallo sulla lunetta da Calhanoglu.

57' - Primi cambi per Inzaghi: Mkhitaryan e Bastoni rilevano Brozovic e Gosens.

55' - Ammonizione per Brozovic.

54' - Prova il tiro acrobatico Barella, palla centrale bloccata da Falcone.

53' - Strefezza prova la conclusione a giro sul secondo palo, palla fuori non di molto.

52' - Altro cross di Di Francesco, Dimarco manda in corner.

48' - Pareggio del Lecce con Ceesay! Azione di ripartenza micidiale dei salentini, palla per l'ex Zurigo che servito da Di Francesco con un rasoterra in diagonale mette in porta dopo aver sorpreso la difesa.