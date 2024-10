Cesc Fabregas ha le idee chiare rispetto alla lotta scudetto, nella quale vede una squadra favorita e un'altra che le darà fastidio fino alla fine: "Siamo ancora all'inizio, ma la più forte in Italia è l'Inter, questa è una cosa che si vede già dall'anno scorso - le sue parole a Sportmediaset -. Il Napol starà lì perché Conte sa come vincere lo scudetto, la Premier, ecc... Per le altre vediamo", ha spiegato il tecnico del Como. Che al collega Simone Inzaghi ruberebbe una cosa in particolare: "Domina tantissimo il 3-5-2, si vede bene il movimento che fanno i giocatori. Mi sembra incredibile perché è un'anarchia totale dietro alla quale si vede un grande lavoro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!