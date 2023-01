Il classe 2003, che nei prossimi mesi potrebbe far ritorno alla base, preferisce non guardare troppo al futuro: "Al momento penso al presente, a dare il massimo. A fine anno ci saranno le dovute valutazioni. La decisione di venire a Reggio l’ho presa con l’Inter e coi miei agenti , abbiamo cercato la soluzione migliore. Con mister Simone (Inzaghi, ndr) ci siamo salutati quando è venuto qua, scambiando qualche parola".

"A Reggio mi trovo bene, è una città bella, mi sono ambientato sin da subito e sto bene qui. Per i giovani l’importante è giocare, mettersi in mostra, in silenzio". È uno dei concetti espressi da Giovanni Fabbian , stellina di proprietà dell'Inter che sta supendo alla Reggina, durante la conferenza all’interno della sala stampa 'Nakamura' del centro sportivo Sant’Agata.

"I movimenti che faccio in area li provo giorno dopo giorno, sono giovane e cerco di acquisire più cose possibili mettendole in atto il sabato - prosegue Fabbian, con il chiaro riferimento alla fresca doppietta contro la Ternana -. È stata un’emozione bellissima, siamo tornati a vincere in casa. Contro la Spal ci abbiamo provato, non siamo riusciti a incidere, però l’importante è continuare così adesso. Dove migliorare? In diversi aspetti, anche nell’inserimento stesso. Da Inzaghi imparo più cose che posso, è stato un gran giocatore, cerco di vedere anche cose che faceva lui. Le prossime due trasferte? Siamo ancora a gennaio, in B ci sono mille imprevisti. La squadra? Io mi trovo bene con tutti, indipendentemente da chi gioca. Io prendo un po’ il meglio da tutti, sicuramente dai miei compagni di ruolo".

Durante la chiacchierata con la stampa c'è anche spazio per un accenno alla carriera, tra passato e futuro: "Da piccolo ho iniziato nel San Domenico Savio, squadra del mio paese, poi nel Padova a 9 anni. Ho avuto sempre mio nonno al mio fianco, faceva il libero. Era l’unico figlio maschio in una famiglia di 8 fratelli e non ha potuto continuare nel calcio, perché impegnato nelle altre faccende calcistiche. A 15 anni poi sono passato all’Inter. Obiettivi nel lungo periodo? Il sogno di ogni bambino è giocare nel più alto livello possibile, poi si valuterà".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!