Intercettato da Sportitalia dopo il Gran Galà del Calcio AIC, il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian commenta il riconoscimento di miglior giovane dell'ultima Serie B e parla del suo inizio di avventura in rossoblu: "Bello aver iniziato così, l'importante ora è continuare e dare il massimo per il Bologna". Bologna arrivato dopo che il giocatore aveva fatto le visite per conto dell'Udinese, nell'ambito della trattativa poi saltata per Lazar Samardzic all'Inter: "Ormai è andata così, non ci penso più: il passato è passato. L’importante ora è pensare a questa stagione".

Su Thiago Motta, suo tecnico in riva al Reno: "Grande allenatore, cerco di prendere tutte le cose che mi insegna quotidianamente. Ora pensiamo alla prossima partita". Chiosa su un eventuale ritorno all'Inter: "Vedremo, lo dirà il tempo”.

