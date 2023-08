Tutto fatto per il trasferimento di Sebastiano Esposito dall'Inter alla Sampdoria. Il club genovese, dopo aver accolto Filip Stankovic, stringe la mano ai nerazzurri anche per l'acquisto dell'attaccante classe 2002 reduce dall'avventura al Bari. Dopo le annate in prestito a Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht e Bari, il canterano della Beneamata è pronto a vestire la maglia dei blucerchiati, che lo accolgono in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni tra cui la promozione in Serie A come fa sapere Gianlucadimarzio.com.

