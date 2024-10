Gol del pareggio con fascia da capitano al braccio. Denzel Dumfries, protagonista assoluto dell'1-1 di ieri sera in Nations League tra i Paesi Bassi e l'Ungheria, esprime le sue emozioni ai microfoni di SportMediaset: "Per me è stata una grande emozione. Ho giocato due partite per Aruba, ora faccio gol per l'Olanda e per me è un sogno: sono molto orgoglioso, guado sempre avanti. Con la Germania sarà diverso, è una squadra con più qualità rispetto all'Ungheria, ma siamo pronti e andiamo avanti", dice l'ex PSV prima di affrontare l'argomento Inter.

Con l'Inter invece vi attende un mese molto impegnativo: ci saranno Roma e Juventus in campionato, ma anche la Champions.

"Sì, questo mese sarà molto importante per noi e per la stagione. Però siamo pronti e carichi per vincere le prossime partite".

Chi è la rivale dell'Inter per lo scudetto?

"Siamo molto forti, però anche il Napoli, il Milan e la Juve sono forti. Non sarà una stagione come quelle dell'anno scorso, c'è sempre rispetto per le altre squadre".

Magari può essere una stagione come quella di due anni fa, quando siete arrivati in finale di Champions. Magari con un altro finale...

"La finale di Champions per noi è un obiettivo sempre. Siamo forti, si è visto contro il City. La Champions è sempre un obiettivo per la squadra e voglio vincerla".

Cosa è successo contro il Milan?

"Colpa nostra perché non avevamo la giusta energia, eravamo troppo bassi e per la difesa è stato difficile. Perdere un derby non è mai un bene".

Ora ci sarà il Derby d'Italia. Ci arrivi carico?

"Sì, il Derby d'Italia è sempre bello. Giochiamo in casa, sarà una bella partita e siamo pronti".

Con l'Olanda o segni o fai assist sempre. Quando pensi di avere questi numeri anche con l'Inter?

"Questo è un obiettivo per me, però ho giocato poco: adesso dipende da me. Voglio giocare di più e dimostrare le mie qualità ai tifosi dell'Inter. Ho l'obiettivo di giocare di più ed essere importante per la squadra".

Cosa manca per il rinnovo? Quando arriverà l'ufficialità?

"Mancano pochi dettagli, credo di firmare presto".

Quindi resti all'Inter sicuro?

"Vediamo, però l'Inter è nel mio cuore quindi voglio restare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!