Ospite di De Cor Potcast, Denzel Dumfries ha raccontato un aneddoto esilarante sul suo primo allenamento all 'Inter : "Fu un dramma - dice l'olandese -. Vado al centro sportivo dall'hotel. Mi conoscete, sono un vero professionista. Quando arrivo, apro la borsa e vedo due scarpe sinistre. Lo giuro, due scarpe sinistre. Penso: 'oh mio dio'".

A Milano, dopo quel fuoriprogramma, l'ex PSV ha avuto modo di lavorare con giocatori top: "Edin Dzeko, indipendentemente dall'età, è su un piano diverso, non è normale come riesca a mettere certi palloni. Arturo Vidal è forte nei contrasti, nel suo modo di 'essere Vidal'. E' stato assurdo vedere giocare Alexis Sanchez, era il migliore in allenamento".

L'adattamento al nuovo mondo nerazzurro è stato facilitato dal compagno di nazionale Stefan de Vrij: "Sono fortunato ad averlo come compagno di squadra. Andavo dove andava lui, fortunatamente mi è stato vicino. Ora in spogliatoio sono seduto accanto a Lukaku e Asllani".