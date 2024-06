Denzel Dumfries è pronto a riprendersi una maglia da titolare nell'Olanda per la sfida di martedì contro la Romania, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Il laterale dell'Inter conferma in conferenza stampa di aver superato i problemi al tendine del ginocchio dopo un'annata che l'ha visto stare più a lungo del solito ai box per dei problemi fisici: "Ho avuto un anno diverso in termini di forma fisica, alla fine la decisione la prende l’allenatore. Ho fatto venire un esperto dell'inguine? No, perché l'inguine non mi dà fastidio. Era il tendine del ginocchio. Ora guardiamo avanti. Sono pronto al 100% per giocare contro la Romania".

L'ex PSV mette poi da parte la critiche sugli Oranje, preferendo concentrasi sul campo: "Dopo la partita vengono pronunciate parole dure. Ad un certo punto l'interruttore viene spento, ma l’atmosfera deve restare buona. Non credo che ci si possa allenare sulla voglia di vincere. La partita con l'Austria fa sì che ci sia la giusta tensione".

Poi un commento su Memphis Depay, seduto al suo fianco in sala conferenze: "Non credo sia necessario spiegare perché Memphis è indispensabile. E' uno dei giocatori più importanti della nostra squadra. È anche un bravo ragazzo con cui lavorare all'interno del gruppo. Se io e Frimpong possiamo giocare sulla stessa fascia? Di questo si è certamente parlato, abbiamo giocato insieme contro la Francia ma era una partita diversa. Non siamo lo stesso tipo di giocatore: lui è più aggressivo di me, ma penso che possiamo giocare bene insieme”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!