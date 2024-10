Ancora un gol che salva l'Olanda per Denzel Dumfries che negli ultimi scampoli di partita contro l'Ungheria mette a segno il gol del pari consegnando alla Nazionale di Koeman un fondamentale punto nel percorso di Nations League. Ottavo score per l'esterno nerazzurro che, intervistato da Voetbal International, ha ammesso: "È qualcosa di cui essere orgogliosi. Non so esattamente perché. Ogni volta che indosso quella maglia arancione mi sembra un sogno, è un onore".

Il rendimento all'Inter:

"Anche la maglia dell'Inter è bella e vale la pena apprezzarla, ma con la maglia dell'Olanda in qualche modo riesco ad avere un rendimento migliore", confessa dopo un inizio di stagione altalenante in nerazzurro.

Sulla situazione degli Oranje dopo l'Europeo:

"Abbiamo dovuto affrontare critiche in questo senso durante gli Europei e anche l’Ungheria ha ottenuto una grande opportunità da una situazione standard. In attacco possiamo anche ottenere di più dai calci d'angolo e dai calci di punizione".

Sul gol segnato a Budapest di testa su punizione di Gakpo.

"Cody ha un gran calcio, quindi sapevo che dovevo solo correre. Per fortuna sono riuscito a farcela".

