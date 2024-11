Titolarità, gol e assist per Denzel Dumfries con la sua Olanda che ieri sera ha battuto per 4-0 l'Ungheria. E proprio l'esterno olandese in forza all'Inter si è fermato ai microfoni della Uefa per commentare, al termine del match, il risultato ottenuto: "Ho segnato un gol e fatto un assist, devo essere felice, ma ho pensato che nel complesso avremmo dovuto essere più clinici con le occasioni che abbiamo creato. A volte eravamo un po' troppo passivi".

Sui possibili avversari ai quarti di finale:

"Sarebbe bello pescare l'Italia. Vogliamo la rivincita per il 3-2 del 2023, poi ci sono molti compagni di squadra".

