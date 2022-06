Domani, con Paesi Bassi-Galles di Nations League, si chiuderà una stagione lunga e intensa per Denzel Dumfries, reduce da 45 presenze con l'Inter a cui vanno sommate le 11 giocate con la maglia degli Orange. Numeri che suggeriscono un meritato riposo, come fatto notare anche scherzosamente dal laterale ex PSV ai colleghi di Algemeen Dagblad: "Provo qualche acciacco rispetto all'inizio dell'annata, ma sono cosa a cui ti abitui. Sono venuto in Nazionale con l'idea in testa di andare a tutto gas per le quattro partite internazionali in programma; se giochi per l'Orange, corri e basta. Poi potrò restare più a lungo lontano dall'Inter (dice ridendo, ndr), ho quattro settimane di ferie: devo ricaricarmi per una nuova e importante stagione dopo quella scorsa in cui mi sono dovuto ambientare in un nuovo club".