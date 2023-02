Dopo il giorno di riposo successivo alla sconfitta di Bologna, oggi l'Inter si è ritrovata al centro sportivo di Appiano Gentile per fare un bilancio della trasferta in Emilia. Simone Inzaghi si è prima confrontato con il management, presente nelle figure di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Si è trattato di un confronto costruttivo, come tanti altri che ci sono stati in passato: è stata analizzata la brutta prova di Bologna, il pessimo approccio al Dall'Ara e più in generale le difficoltà che la squadra ha nell'avere una certa continuità di rendimento. All'allenatore è stato chiesto di dare una sterzata per non rischiare di rimanere fuori dai primi quattro posti, obiettivo irrinunciabile per il club.