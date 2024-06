Dopo l'allenamento di oggi con partitella, la squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo domani per una sessione quotidiana che darà aggiornamenti sui due interisti Nicolò Barella e Davide Frattesi come ricorda Sky Sport nel punto serale da Iserlohn, dove Luciano Spalletti oggi ho dovuto fare ancora una volta a meno del centrocampista sardo e perso e metà allenamento l'altro interista, Davide Frattesi. Ad approfondire la situazione dei due giocatori di Simone Inzaghi è la Gazzetta dello Sport.

Barella è out da giorni per un affaticamento muscolare retto femorale destro e anche oggi non si è allenato con il gruppo. "È sceso in campo insieme ai compagni per il giro del terreno di gioco - si legge su Gazzetta.it - che ha permesso agli azzurri di salutare i tifosi e poi è rientrato negli spogliatoi" prima di trasferirsi su un campo differenziato rispetto ai compagni "dove ha iniziato una serie di esercizi con il pallone con discreta intensità e con qualche scatto". Da domani saranno dunque ore decisive per capire se potrà recuperare in vista dell'Albania.

Per quanto riguarda Frattesi invece, che ha iniziato la seduta normalmente con il resto degli azzurri, "quando la squadra si è trasferita nell'altra metà campo per svolgere esercizi con il pallone, non era più con i compagni" precisa la Rosea. Il centrocampista romano era rientrato negli spogliatoi e tutto lascia pensare ad un problema fisico ma la Gazza regala una buona nuova agli italiani: "In realtà sembra che si sia trattato solo di precauzione: l'interista non ha problemi fisici, ma solo un po' di stanchezza". Ma Vedremo...

