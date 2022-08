"Sono contento perché era da un po’ di tempo che non facevo il quinto, però, al di là della mia prestazione, l’importante è che abbiamo agguantato il pareggio". Così Federico Dimarco al Corriere dello Sport analizza il 2-2 con il Lione nell'amichevole di sabato sera a Cesena. Il difensore mancino di Inzaghi ha le idee chiare e non solo per quanto riguarda il terreno di gioco.

Da interista al 110% qual è, quanta voglia ha dentro di conquistare lo scudetto e prendersi una rivincita sul finale dopo l’ultima giornata dello scorso campionato che vi ha visti in lacrime a San Siro?

"Le nostre facce all’ultima al Meazza davanti ai nostri tifosi le hanno viste tutti e noi non abbiamo dimenticato il dispiacere di quel giorno. Quest’anno dobbiamo mettere la testa bassa e dimostrare quello che valiamo".

Riportando Lukaku in Italia, l’Inter ha confermato che l’obiettivo è quello di conquistare la seconda stella?

"Romelu è un attaccante importante che è contento di essere tornato in un gruppo sano, bello e divertente. È forte e speriamo che ci dia una mano insieme agli altri attaccanti che abbiamo".

La permanenza di Skriniar sarebbe importante come il ritorno di Lukaku?

"Io di mercato non so niente e dovete parlare con la società. Se ho provato a convincerlo a restare? Io sono suo amico stretto e voglio che rimanga all’Inter perché non è solo uno dei difensori più forti difensori d’Italia, ma d’Europa".