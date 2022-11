L'uomo del momento in casa Inter è senza dubbio Federico Dimarco, autore fin qui di una stagione straordinaria e che ieri ha festeggiato i 25 anni dopo essersi fatto un doppio regalo con i due gol al Bologna. Ecco alcuni stralci della sua intervista alla Gazzetta dello Sport.

Due gol al Bologna bastano come regalo?

"Sì, è stata un’emozione, ma non mi sono fatto un regalo da solo, il regalo è di tutta la squadra perché, al di là della doppietta, abbiamo vinto insieme ed è ciò che conta".

In Champions super, ma in ritardo in campionato: ci spiega il perché di questa altalena?

"È giusto che la gente critichi per le 5 sconfitte in A, che sono troppe, ma mancano tante partite. E, tralasciando il Napoli che ora sta benissimo, le altalene le hanno anche le altre: siamo tutte lì, non è solo e sempre l’Inter in crisi...".

Ma c’è ancora tempo per recuperare dalla vetta?

"La Juve una volta ha già rimontato 11 punti... E poi pensiamo all’anno scorso: eravamo a +8 e poi abbiamo visto come è finita. Può succedere di tutto, nel calcio non si sa mai. Non sarà facile, ma posso dire che daremo il 100% per arrivare più in alto possibile".