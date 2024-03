Non è un incrocio banale quello con l'Empoli per Federico Dimarco. Fu infatti con la maglia dei toscani che il terzino nerazzurro, elemento cardine della formazione di Simone Inzaghi, fece il suo debutto in Serie A, nella stagione 2016-2017, l'inizio di un percorso di crescita inesorabile grazie al quale è diventato uno dei giocatori più in vista non solo in ambito italiano. La qualità della stagione di Dimarco è testimoniata anche dai numeri di Opta, che vedono nell'esterno col numero 32 uno dei difensori maggiormente coinvolti in gol e assist all'interno dei principali campionati europei.

Dimarco si attesta a quota 10, suddivisi quattro gol e sei assist. Meglio di lui soltanto il duo del Bayer Leverkusen composto da Álex Grimaldo (20) e Jeremie Frimpong (15) e Kieran Trippier del Newcastle con 11. Uno di questi gol è arrivato proprio nella gara d'andata, una potente staffilata dalla distanza che ha regalato i tre punti alla formazione nerazzurra. Legge dell'ex che il ragazzo di Calvairate fece valere anche nella stagione 2021-2022, quando firmò il gol definitivo 2-0 sempre al Castellani.

