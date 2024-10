"Sappiamo come è andato il derby e non voglio nemmeno riparlarne. Siamo ripartiti bene e abbiamo fatto quattro vittorie di fila. Napoli avversaria più temibile? Sappiamo che è forte, l'anno scorso non ha fatto una grande stagione magari, ma ha giocatori forti e ha fatto acquisti importanti. Non sono solo loro, ci sono anche Juve e Milan. Sarà un campionato difficile". Così Federico Dimarco analizza alla Domenica Sportiva il momento dei nerazzurri.

"Due cambi nel primo tempo non ti aiutano nell'approccio, ma abbiamo dato un bel segnale al campionato perché questa vittoria è fondamentale su un campo difficile, contro una grande squadra - dice ancora Dimarco parlando più nello specifico della sfida ai giallorossi - Il momento personale? Io cerco sempre di migliorarmi, anche quando lavoro con Andrea, il mio preparatore. Pian piano si vedono anche i risultati a livello fisico".