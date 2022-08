Dopo gli incontri andati in scena nella giornata ieri, prima tra l'Inter e il rappresentante di Sanchez, Fernando Felicevich, e la cena tra il cileno e l'agente, si continua a lavorare per trovare il punto di incontro definitivo che possa portare alla separazione. Secondo le ultime indiscrezioni svelate da Gianlucadimarzio.com, le parti sono vicine all'accordo per la risoluzione del contratto che porterebbe i nerazzurri ad alleggerire rosa e monte ingaggi e il Niño a 'continuare a giocare senza sentirsi in gabbia' altrove.