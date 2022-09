Nessuno si sarebbe aspettato un ritorno di Romelu Lukaku in Serie A quest’anno, ma cosa accadrà a giugno 2023? Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato di Sky , spiega così l'inversione di rotta a solo un anno dal suo ritorno al Chelsea: "Non credo che Marina Granovskaia avrebbe permesso un suo ritorno all’Inter. Lo avrebbe tenuto al Chelsea a camminare intorno a Stamford Bridge, piuttosto, o a Cobham. Non lo avrebbe dato in prestito all’Inter. Probabilmente, la situazione che stava vivendo il club ha favorito questo affare di mercato".

E per giugno, questo il piano rivelato da Di Marzio: "Non credo proprio che Lukaku tornerà al Chelsea. Come potrebbe giocare ancora con la maglia del Chelsea? Ha fatto di tutto per tornare all’Inter. Penso che Chelsea e Inter troveranno la soluzione migliore, magari un altro prestito, perché in questo affare l’Inter ha pagato 8 milioni e pagherebbe altri 10 milioni per un nuovo prestito il prossimo anno. Il prezzo andrebbe poi ad abbassarsi sempre di più se l’Inter decidesse di ricomprarlo".