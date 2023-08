Nelle ultime ore, si è creato un po' di mistero a livello mediatico rispetto a delle presunte difficoltà riscontrate dall'Inter nell'ingaggiare Lazar Samardzic. Perplessità che Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha voluto spazzare via con un tweet di aggiornamento sulla trattativa tra i nerazzurri e l'Udinese: "L'Inter ha chiuso oggi per Samardzic: si attende che Fabbian definisca gli ultimi dettagli con l'Udinese per far arrivare il serbo a Milano. Accordo per un ingaggio inferiore al milione e mezzo all'anno".

