Quale sarà il futuro di Denzel Dumfries? A toccare l'argomento ci pensa Gianluca Di Marzio, interpellato dai colleghi olandesi di Soccernews.nl. "Non so se il Manchester United o il Chelsea saranno la sua destinazione, perché le sue prestazioni sono state molto deludenti ultimamente. Questi club ora avranno dubbi su una possibile offerta per lui" ipotizza il giornalista di Sky, precisando poi che a gennaio "nessun club di Premier League, o top club in generale, ha sentito l'Inter per lui. Il Chelsea? Ad un certo punto hanno contattato il suo agente e non sarei sorpreso se il suo nome fosse ancora nella loro lista, ma non è affatto concreto".