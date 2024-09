Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, l’ex attaccante Paolo Di Canio parla così della lotta Scudetto in Serie A: “L’Inter è fuori categoria, ha la continuità dell’allenatore che è cresciuto, ha messo dentro giocatori funzionali. Non so se avrà un distacco di 8-10-15 punti, ma la vedo troppo avanti, il discorso è la forza d’urto”.

La Juventus potrà anche costruire, ma adesso abbiamo solo entusiasmo, idee, unità d’intenti, ma vedo una squadra ancora leggera, anche nei cambi. Ha dei ragazzotti interessanti, ma non è facile. L’Inter è già abituata, ha una squadra veramente forte, ha gente che si conosce".