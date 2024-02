Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio commenta così il momento dell'Inter alla luce del successo ottenuto ieri a Roma: "Quando è andato via Onana sembrava che fosse andato via Buffon, è un portiere che ha fatto una buona stagione ma che all'Ajax faceva due papere a partita. Sommer ha tantissime presenze nella Nazionale svizzera dove è il portiere titolare, è un grandissimo giocatore. Pavard è campione del mondo, ha vinto tutto da protagonista, è diverso da un calciatore che paghi 50 milioni ed è un prospetto" .

E ancora: "L'Inter è in ritardo di tre anni, per me era la più forte già tre anni fa e poi per inesperienza dell'allenatore e dei giocatori non è riuscita a vincere. La finale dell'anno scorso ha dato una grande motivazione, quest'anno sta tirando fuori tutto perché la squadra c'era già tre anni fa, ma adesso è arrivata alla sua completa maturazione. Stanno facendo delle cose meravigliose".