Il derby di Champions League in chiaro fa gola a tutti. Soprattutto adesso che l'AgCom ha ufficializzato la trasmissione in chiaro anche per la gara di andata tra Milan e Inter in programma il prossimo 10 maggio, invitando così Amazon Prime, detentrice dei diritti, a cedere la trasmissione ad un'altra emittente. Come ricorda La Stampa, la sfida tra rossoneri e nerazzurri rientra nelle fattispecie della 'Delibera lista eventi' varata dall’Authority per la prima volta nel 1999, che riconosce alcuni eventi di portata nazionale per i quali va garantita la trasmissione free-to-air: nell’elenco rientrano Olimpiadi estive e invernali, le partite della Nazionale a Mondiali ed Europei, il Gp di Monza, il Giro d’Italia e per l’appunto finali e semifinali delle coppe europee con una squadra italiana protagonista. In questo caso sono addirittura due nel remake della prima sfida nella semifinale di 20 anni fa.

Il provvedimento è stato ufficializzato questa mattina dall’Agcom. Ma già ieri Amazon ha ricevuto le manifestazioni di interesse. Nessuno vuole farsi sfuggire l'occasione: si sono fatti infatti avanti tutti i principali operatori in chiaro, vale a dire Rai, Mediaset, La7, Sky per Tv8 e Discovery per il Nove. La tv di Stato vuole giocarsi le sue carte essendo rimasta fuori da questo triennio di Champions e trasmettere questa partitissima sarebbe una parziale rivincita. Mediaset cerca l’en plein del doppio euroderby. Viale Mazzini e Cologno Monzese sarebbero le uniche due tv ad accompagnare le immagini con telecronaca, studi e commenti dei propri giornalisti. Le altre concorrenti, invece, avrebbero optato per una proposta di ritrasmissione del prodotto di Prime Video. Fattore che potrebbe pesare parecchio nella scelta del colosso statunitense dello streaming in vista della decisione che sarà comunicata domani. Ieri sembrava in vantaggio la Rai, ma secondo il quotidiano torinese nelle ultime ore ha riguadagnato quota Sky.

