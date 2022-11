Non ci sarà il remake in quel di Malta della sfida tra Inter e Juventus: come annunciato, il primo test che i nerazzurri sosterranno nel loro mini ritiro invernale sarà contro una squadra locale. Ma rispetto alle indicazioni dei giorni scorsi, è cambiato l'avversario designato: anziché gli Hamrun Spartans, l'Inter sfiderà lo Gzira United. L'appuntamento è fissato per il 5 dicembre allo stadio Tony Bezzina di Paola, casa degli Hibernians, alle ore 18. Confermato per il 7 dicembre il secondo test, sempre presso lo stadio Bezzina, contro gli austriaci del Salisburgo.