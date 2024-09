"Ovviamente siamo venuti qui per vincere quindi non possiamo essere soddisfatti per il risultato" ha umilmente ammesso Stefan De Vrij a Sportmediaset nell'immediato post-Monza, gara finita per 1-1 che il difensore olandese analizza così: "Anche nel gioco dobbiamo fare meglio, abbiamo iniziato abbastanza bene, abbiamo creato tante occasioni, poi però non siamo abbiamo fatto gol purtroppo, poi abbiamo abbassato i ritmi, loro si sono chiusi dietro e abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi".

Manchester e Milan dopo il pari di oggi preoccupano?

"Ogni partita è diversa. Abbiamo sempre pensato ad una partita alla volta, questa settimana abbiamo solo pensato al Monza. Da domani ci concentriamo sul City".

Tu come stai? C’è preoccupazione pensando ad un avversario come Haaland?

"Anche per noi difensori queste sono le sfide importanti. Faremo di tutto per fare bene, cercheremo di difendere da squadra. Il City non è solo Haaland, sono tutti forti, dobbiamo prepararci al massimo e difendere e attaccare di squadra".

Quest’anno avete una preferenza di obiettivi tra Champions e Campionato?

"L’obiettivo è sempre andare in fondo sempre ad ogni competizione soprattutto dopo aver vinto lo scudetto l’anno scorso ed essere rimasti tutti insieme".

