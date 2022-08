Nel consueto appuntamento con il 'Match Day Programme', in casa nerazzurra c'è spazio quest'oggi per l'esterno destro Matteo Darmian , che racconta se stesso a 360 gradi, partendo dagli albori della sua carriera: "Nella mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare e condividere esperienze con molte persone che mi hanno arricchito e fatto crescere. Dagli ex compagni agli allenatori, dagli amici alla mia famiglia che è sempre al mio fianco. Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita, dai pomeriggi sul campetto con gli amici alle sfide più importanti. La determinazione è stata una delle molle della mia carriera. Mi ha spinto sempre a fare meglio. Così il lavoro e lo spirito di sacrificio sono, componenti fondamentali".

Passione e divertimento sin dai primi calci: "Se chiudo gli occhi e penso a quanto ero bambino l'immagine è quella dell'Oratorio San Bosco di Rescaldina, lì ho iniziato a tirare i primi calci al pallone. Giocavo sempre a calcio e il tempo con gli amici lo trascorrevo così. La speranza di diventare un calciatore c'era, ed era nutrita dalla tanta voglia di divertirsi con passione. Giocatori come Zanetti e Maicon sono stata fonte d'ispirazione per tanti giovani".

Il ricordo finale è la rete segnata a San Siro contro il Cagliari nella stagione 2020/2021: "Non è stato il gol più bello che ho segnato, ma sicuramente tra i più importanti. Abbiamo fatto un passo importante verso la conquista del diciannovesimo scudetto. L’azione è partita dalla destra, Lukaku ha fatto una sponda per Hakimi che ha messo la palla forte in mezzo, io sono arrivato sul secondo palo in chiusura e ho segnato un gol importante per me e per la squadra".

CLICCA QUI PER LEGGERE IL MATCH DAY PROGRAMME