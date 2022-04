Intervenuto su 1 Station Radio, Oscar Damiani ha detto la sua sul derby di ieri sera: "È stata una bella partita. I rossoneri non hanno demeritato, ma l'Inter ha giocatori con qualità superiori. C'era un rigore evidente che l'arbitro non ha dato, i nerazzurri hanno meritato. Risultato severo, un gol di scarto era più giusto, un 3-2 era logico per una partita bella piena di emozioni. L'Inter ha qualcosa in più in questo momento, il Milan sta facendo una stagione eccellente". C'è anche l'elogio per Samir Handanovic, che porta Damiani a confermare l'intenzione di portare in un'altra squadra il suo assistito Ionut Radu la prossima stagione: "Samir fa sempre delle prestazioni di livello, Radu il prossimo anno andrà in un'altra squadra perché alla sua età non può attendere la sua occasione. Handanovic ha parato bene, niente da dire, ma l'Inter a centrocampo era ben organizzata".