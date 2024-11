Continua ad essere alta l'attenzione mediatica su Jonathan David, l'attaccante del Lille in scadenza di contratto e, tra poco più di un paio di mesi, libero di cercare una nuova squadra, con la quale potrà legarsi formalmente a fine stagione. Da buon parametro zero, come noto, è entrato nelle orbite di mercato dell'Inter, ma su di lui si è fatto sempre più forte l'interesse del Barcellona. I rumors recenti sembravano dare quasi per certa la vittoria dei catalani nella corsa al ventiquattrenne canadese ma secondo i più recenti 'ragionamenti' mediatici provenienti dalla Catalogna, il costo totale dell'operazione per portarlo in blaugrana potrebbe essere eccessivo per il club catalano.

"Il Barça lo segue da mesi, ma non c'è ancora nessun accordo circa il suo arrivo e le sue richieste economiche non aiutano, a meno che non faccia uno sforzo per venire a Barcellona" ha riferito qualche ora fa Sport. L'attaccante, come già noto, ha ricevuto già da mesi l'offerta di rinnovo da parte del Lille, offerta che non ha ancora ricevuto risposta. Il 24enne starebbe 'ancora riflettendo' pur lasciando trasparire la chiara decisione di lasciare il club francese. Il fatto che a giugno possa diventare un parametro zero non significa però che l'operazione sia a costo nullo. "I suoi agenti hanno ricevuto offerte molto importanti dalla Premier League e inizieranno a prendere una decisione a partire da gennaio con chiari parametri economici" si legge sul quotidiano spagnolo che parla di costi totali, tra ingaggio del giocatore per 4 anni, bonus di trasferimento e commissioni dalla firma, di circa 80 milioni di euro. Una cifra fattibile "ma alta per la capacità di manovra che il Barça ha in questo momento", specie tenendo conto che David non arriverebbe per essere titolare indiscusso.

