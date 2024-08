L'ultima pretendente a Marko Arnautovic arriva dalla Serbia. Stando a quanto raccolto dai colleghi di Sportsport.ba, la Stella Rossa sarebbe molto interessata all'attaccante austriaco. Anche se, per concludere l'operazione, ci sono degli importanti ostacoli da superare. In passato Arna non ha fatto mistero di essere attratto dalla possibilità di concludere la carriera nel club di Belgrado e adesso, mentre dall'Italia rimbalza la voce di un possibile addio all'Inter a parametro zero (vista la scadenza del contratto nel 2025), i tempi potrebbero essere maturi.

Nel pezzo viene comunque precisato che l'ex Bologna non vuole rinunciare al contratto che gli garantisce uno stipendio annuo di circa 3,7 milioni di euro. "Soldi che - si legge - sicuramente non otterrà a Belgrado", dove la Stella Rossa non sembra propensa ad avvicinarsi alle richieste economiche del giocatore che intanto, come circolato negli scorsi giorni, ha accettato di essere la quarta punta nelle gerarchie di Inzaghi in nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!