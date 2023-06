Romelu Lukaku tentato da un'avventura in Arabia Saudita? Secondo quanto riferisce Footmercato, nella giornata di ieri, in un hotel di Parigi, ci sarebbe stato un incontro tra alcuni rappresentanti dell'Al-Hilal e l'attaccante belga, con i sauditi che avrebbero proposto a Big Rom uno stipendio da 20 milioni di dollari all'anno. Stando a quanto riporta il portale transalpino, Lukaku non disdegna la destinazione ma vorrebbe un ingaggio più alto: i contatti continueranno.

