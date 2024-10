Dopo la manita calata ai danni di Israele, la Francia affronterà questa sera il Belgio di Giacomo Tedesco, formazione contro la quale Didier Deschamps non ha ancora deciso su chi puntare per la guida dell’attacco. È Kolo Muani l’attaccante attualmente indirizzato a vestire la maglia da titolare, ma la scelta potrebbe non essere definitiva.



Secondo la stampa francese infatti, l’attaccante del PSG potrebbe aver vinto il ballottaggio con Marcus Thuram, rimasto in panchina per tutto il corso della gara contro gli israeliani per precauzione dopo la botta presa durante la partita di San Siro contro il Torino, e totalmente recuperato in vista del match di stasera contro i Diavoli Rossi. Fino a qualche ora fa era proprio l’attaccante di Inzaghi più avanti rispetto al compagno di reparto, ma stando agli ultimi aggiornamenti, il ct dei Bleus potrebbe aver optato per una misura precauzionale maggiore nei confronti del Tikus che, secondo RMC, partirà dalla panchina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!