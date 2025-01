Petar Sucic resta un obiettivo caldo dell'Inter e dalla Croazia continuano a piovere conferme sull'imminente affare tra il club nerazzurro e la Dinamo Zagabria, pronto ad entrare concretamente nel vivo a stretto giro di posta. Nel dettaglio, stando alle ultime informazioni raccolte da Sportske Novosti, "entro la fine della prossima settimana dovrebbero iniziare le trattative serie per il trasferimento di Sucic".

L'emittente croata parla di una possibile offerta da 12 milioni di euro più 3 di bonus, ma c'è attesa per l'inizio dei colloqui concreti tra Dinamo e Inter: l'agente del centrocampista aveva infatti altre offerte, ma finora queste sarebbero arrivate tutte da altre società e non ancora dal club nerazzurro. Se la trattativa dovesse concludersi positivamente, il classe 2003 dovrebbe trasferirsi a Milano in estate.

Intanto per Sucic arrivano notizie positive anche per il recupero dall'infortunio: il croato ha tolto il tutore alla gamba dopo l'operazione al metatarso dello scorso 25 novembre. Ora, a distanza di quasi due mesi, la sua gamba è finalmente libera e lui è pronto per l'iter di riabilitazione che lo porterà al ritorno in campo.

