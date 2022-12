A pochi minuti dall'inizio della ripresa, Zlatko Dalic ha effettuato un cambio per certi versi clamoroso, togliendo dal campo Marcelo Brozovic per inserire Bruno Petkovic . Dopo l'eliminazione della Croazia dai Mondiali per mano dell'Argentina, il commissario tecnico dei Vatreni ha spiegato i motivi della sostituzione ai microfoni della HRT : " Marcelo ha sentito tirare un po' il muscolo e allora abbiamo deciso di non usarlo fino alla fine , cercando di conservarlo per la finalina".

Tornando sulla partita, Dalic ha aggiunto: "Mi congratulo con l'Argentina per la vittoria. Resta da rimetterci in sesto e alzare la testa. Non posso incolpare i miei ragazzi per niente. Abbiamo avuto il controllo per la prima mezz'ora. A volte la fortuna ti aiuta, a volte ti ritorna in modo diverso. Ora dobbiamo prepararci alla partita che ci aspetta. Abbiamo creato buone situazioni, ma non siamo stati concreti. Abbiamo preparato tutto, ma ci mancava un attaccante vero. Volevamo guadagnare profondità con Oršić, per essere più verticali e riportare Ivan Perisic a sinistra, ma dopo il terzo gol è stato più difficile. Se qualcuno però prima del Mondiale ci avesse detto che saremmo arrivati a questo punto, avremmo accettato. Penso sia stato un successo della Nazionale e possiamo esserne orgogliosi". Una battuta sulle proteste per il rigore che è valso l'1-0: "Credo che i miei ragazzi stessero protestando per un calcio d'angolo non assegnato in precedenza".

