Corsa a due per Arturo Vidal, che dopo l'addio (non ancora formalizzato) all'Inter, si ritrova a dover scegliere tra la possibilità di continuare a competere e un prospetto economico più che semplicemente sostanzioso. Da un lato il Flamengo , dall’altro Al Rayyan. A renderlo noto è La Tercera che parla di un improvviso sorpasso dei qatarioti sui brasiliani. A far vacillare quelle che sembravano certezze indiscusse del cileno in merito alla scelta della sua nuova destinazione è stato il ricco rilancio economico che avrebbe allettato il centrocampista. Uno scenario ribaltatosi nel giro di 24 ore che ha messo in discussione tutto l'amore dichiarato nei confronti del club rubronegro, con il quale c'era già un accordo di massima.

Dopo la prima proposta avanzata dal club del Qatar di 5 milioni per una stagione, che non aveva convinto il cileno, i qatarioti avrebbero alzato l'asticella arrivando fino a 8 milioni all’anno per due stagioni, cioè 16 milioni totali. Cifre che l'ex Juventus accetterebbe nell'immediato se non fosse per via della 'faida' familiare con il cugino, reo di avergli sottratto intorno ai 5 milioni di dollari negli ultimi anni, che Vidal dovrà prima risolvere ma il tempo stringe e dovrà prendere una decisione definitiva entro le prossime due settimane.

