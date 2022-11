"Se Eto’o non mi avesse dato fiducia con la sua Academy, chissà, magari sarei in Camerun a fare il poliziotto o mi sarei arruolato nell’esercito". Lo dice André Onana nella sua intervista a Sport Week . Oggi sono uscite nuove anticipazioni delle parole del portiere nerazzurro che saranno pubblicate interamente domani sul settimanale della Gazzetta dello Sport .

"Handanovic è un gigante, mi tolgo il cappello. Mi aiuta e mi consiglia sempre. Sono un portiere moderno, esco, prendo tanti rischi e gioco con i piedi. Mi piace - racconta Onana -. Da bambino sognavo guardando i miracoli di Casillas, Buffon… Ma il più grande è Manuel Neuer: fa cose da pazzi. Mi ispiro a lui".

"Milano è magnifica, manca solo il mare e poi è il posto ideale dove vivere. Sono africano, nero, ma vivo tra i bianchi, rispetto le regole e cerco di affermarmi. Il popolo interista è incredibile. Quando, col Plzen, Lukaku ha iniziato a riscaldarsi, mi tremava la terra sotto ai piedi: mai visto un amore così. Ora inizia a voler bene anche a me. Avete visto come crossa Dimarco? Come lancia Calha? La prima volta che ho visto Barella, ho detto a Lukaku: 'Ma questo è un mostro!'".