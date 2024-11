Anche Antonio Cassano, durante la puntata di ieri di Viva El Futbol ha ampiamente parlato di Daniel Maldini, giocatore passato al Monza a parametro zero dal Milan, accostato anche all'Inter. "Daniel Maldini parla poco, fa tanti fatti. L'altro giorno con il Milan, dove tutti recriminano il gol mancato, ha fatto tre quattro giocate impressionanti. Sono convinto che nelle prossime convocazioni di Spalletti sarà dentro, perché ha grande qualità. In Italia è un dieci diverso da quello che eravamo noi. Corre tanto, si sacrifica, è un dieci moderno. Mi piace tanto, è un ragazzo per bene e sa rispettare il cognome che porta, del nonno e del papà. In Italia tante cose ci portano a pensare che facciamo schifo. A ventuno anni questo ragazzo qua lo dai a zero? Ma poi lo dai a zero al Monza e nel caso dopo lo rivendi facendo cinquanta e cinquanta? Ma che roba è? C'è qualcosa che non va. Ma questa gente non lo dirà, è un 2001 di talento".

Sulla clausola:

"Ha una clausola di dodici milioni, perché loro dicono: 'mal che vada lo vendo dodici milioni'. E allora sapere che vi dico? Che sarebbe bello vederlo all'Inter. Sarebbe meraviglioso, lo spero veramente. Lo spero per il ragazzo perché merita, e poi perché la gente si deve avvelenare con questa proprietà del Milan, perché è la proprietà che ha fatto questo disastro. Parlo a Piero Ausilio: prendi sto ragazzo qui, è forte".

