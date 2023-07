Nessuna protesta per l'arrivo all'Inter di Juan Cuadrado, svincolato dalla Juventus e pronto a vestirsi di nerazzurro. Oggi sotto la sede di Viale della Liberazione erano presenti circa un centinaio di tifosi, facenti parte sia del tifo organizzato che non.

Ad un certo punto del pomeriggio è sceso giù dalla sede il Supporter Liaison Officer, membro della società che per legge deve interfacciarsi con il tifo organizziato per le questioni più delicate. I tifosi presenti hanno avuto un colloquio con lo SLO spiegando la loro visione contraria all'arrivo del colombiano a Milano, mentre il rappresentante del club ha proposto un accordo: prima del via del campionato il tifo organizzato potrà parlare direttamente con il giocatore per fargli capire il loro punto di vista sulla vicenda, ovvero che cosa sia l'interismo e che si dovrà guadagnare in campo il loro rispetto in campo.

La protesta è quindi rientrata: nessuno striscione è stato esposto e le persone sono andate via pacificamente.

