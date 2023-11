Una domenica a Torino per Juan Cuadrado: il giocatore dell'Inter ha infatti assistito al match conclusivo delle Atp Finals tra Sinner e Djokovic dalle tribune del Pala Alpitour del capoluogo piemontese. Un ritorno che potrebbe ripetersi domenica prossima, per tutt'altro motivo però: alla ripresa del campionato i nerazzurri sono infatti attesi dal big match dell'Allianz Arena contro la Juve. La presenza dell'esterno colombiano contro la sua ex squadra è però ancora in forte dubbio: Cuadrado, la cui ultima apparizione risala alla partita contro il Bologna di inizio ottobre, è alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille che sinora gli ha permesso di disputare meno di 100 minuti con la maglia dell'Inter.

Intercettato da SportMediaset al termine dell'incontro vinto da Djokovic contro Sinner, il colombiano non si è sbottonato sulle sue condizioni ma alla domanda su come si sentisse ha risposto con un sorriso e un "bene, bene" che lascia intravedere uno spiraglio di ottimismo. L'obiettivo è quello di ritornare in gruppo a inizio settimana per poter strappare poi la convocazione per il Derby d'Italia di domenica prossima.