Intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto oggi contro l’Austria, il ct della Croazia Zlakto Dalic ha parlato così delle condizioni di Marcelo Brozovic, infortunatosi al flessore oggi: “Probabilmente ha sforzato troppo, credo che gli servirà uno stop di tre o quattro settimane. Ma sicuramente starà bene per il Mondiale. Mi dispiace che sia dovuto uscire, ci ha un po’ disturbato il suo stop. Lui è un giocatore che dà tanto in ogni partita, il suo ruolo lo richiede”.