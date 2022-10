"Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, merito di Spalletti e dei calciatori". È l'elogio al collega e connazionale che fa Antonio Conte ai microfoni di Sky prima della gara di Champions di questa sera del suo Tottenham contro l'Eintracht. "Vincere contro il Liverpool, nonostante il periodo non felice dei Reds, non è mai facile. Quello fatto contro l'Ajax è stato incredibile, complimenti a loro" ha detto a proposito della squadra partenopea. Napoli ma non solo, inevitabile il commento anche sulla sua ex Inter: "È capitata indubbiamente in un girone difficile ma ha dato un grande segnale vincendo con il Barcellona. Non sarà facile per i blaugrana, soprattutto a livello psicologico".