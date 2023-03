"Magari mi cacciano prima che finisca la stagione", aveva detto Antonio Conte a caldo dopo l'eliminazione dalla Champions League del Tottenham per mano del Milan, a proposito del suo futuro sulla panchina degli Spurs. Una frase che oggi, nella conferenza stampa dell'antivigilia della sfida contro il Southampton, il manager leccese ha voluto ridimensionare così: "E' stata una provocazione sul mio futuro. Una provocazione, una battuta. Quando racconti qualcosa a mo' di scherzo. I media mi hanno fatto una domanda, io ho risposto che non è possibile sapere cosa succede. Perché forse il club può licenziarmi, ma ripeto: non credo che la società stia pensando questo. Il club vede ogni giorno quello che io e il mio staff stiamo facendo per questo club.