"La squadra ha meritato la vittoria, interpretando la partita molto bene. Sicuramente a livello realizzativo dobbiamo essere più cattivi". Così Antonio Conte, tecnico del Napoli, debutta ai microfoni di DAZN dopo il successo dei partenopei sulla Fiorentina. Una vittoria che mancava da tanto tempo in casa azzurra, e che permette al Napoli di impedire l'allungo in vetta alla classifica da parte dell'Inter. Nel corso dell'intervista, l'ex tecnico nerazzurro ribadisce quello che è il suo credo: "Le squadre che vogliono vincere si costruiscono secondo determinati principi e non va tralasciato niente. Siccome penso di saperne qualcosa di costruzione di squadre vincenti, mi permetto di dire a volte delle cose quando mi viene chiesto".

Conte guarda ora al finale di stagione: "Mancano 10 partite e dovrò fare delle scelte, senza guardare in faccia nessuno. Sta di fatto che nella grande emergenza siamo ancora là e questo dimostra la serietà dei ragazzi. Davanti c’è una squadra che ha tutto, costruita negli anni per essere vincente. Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra perché davanti c'è un affollamento. C’è chi vincerà il campionato, chi andrà in zona Champions, chi in Europa League e chi in Conference: c'è ancora un torneo da giocare in dieci partite, tanto di guadagnato quello che stiamo facendo ma già che ci siamo dobbiamo avere l’ambizione di pensare in grande, sapendo che sarà difficilissimo e dovremmo dare il 200%. Poi questo pubblico se lo merita, la passione che c'è a Napoli l'ho sentita dalla prima giornata quando si doveva fare la squadra; si pensava allo Scudetto, cosa che sembrava un'utopia visto il decimo posto della scorsa stagione".

