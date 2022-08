Urna amara per l'Inter, che nel sorteggio di ieri si è vista inserita nel Gruppo C, quello della "morte", assieme al Bayern Monaco e al Barcellona più il Viktoria Plzen in quarta fascia. D'altronde, le premesse per chi è in terza fascia sono sempre dure, ma è chiaro che nemmeno il più pessimista dei tifosi poteva pensare a un girone così complicato. Andiamo ad analizzar le avversarie dei nerazzurri.



BAYERN MONACO - Julian Nagelsmann vuole cancellare la pessima eliminazione dell'anno passato subita dal Villarreal e punta almeno alle semifinali della competizione. Col mercato estivo ha perso Lewandowski, ma ha trovato Mané e De Ligt (in ballottaggio con Hernandez per giocare con Upamecano), oltre a Gravenberch, Mazraoui e Tel. Il suo è un calcio d'avanguardia, spesso dispiegato in un 4-2-2-2 molto offensivo. Impressionante la potenza di fuoco in attacco: Mané, Müller, Sané, Coman, Gnabry più Musiala, Tel e Choupo-Moting. I bavaresi sono certamente in pole per vincere il trofeo anche quest'anno.



FORMAZIONE TIPO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Coman; Müller, Mané.