Il percorso fino alla finale di Istanbul fatto dall'Inter nella passata edizione della Champions League ha portato soldi freschi nelle casse del club nerazzurro. La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2022/23: nel documento spiccano anche i premi ufficiali distribuiti alle società al termine delle competizioni europee per club dell’anno passato (ovvero Champions, Europa e Conference League).

Il club italiano ad aver incassato più di tutti è ovviamente l'Inter, che dopo aver eliminato il Milan in semifinale di UCL è arrivata a giocarsi il trofeo nella finalissima contro i campioni del Manchester City: in Viale della Liberazione sono arrivati oltre 101 milioni di euro. Seguono i rossoneri (oltre 85 milioni), il Napoli (oltre 77 milioni) e la Juventus (56 milioni). "Nel caso dei bianconeri il “danno” economico è limitato da un bonus alto a livello di ranking storico e dai 9,5 milioni aggiuntivi circa provenienti dall’Europa League", si legge su Calcio e Finanza.

Oltre all’Inter ci sono altri quattro club che hanno superato 'quota 100': Manchester City (vincitore, quasi 135 milioni di euro), Real Madrid (118 milioni), Bayern Monaco (108 milioni) e PSG (101 milioni). I premi complessivi distribuiti alle quattro società italiane ammontano a quasi 321 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio della divisione dell'incasso dell'Inter:

Partecipazione: 15,64 milioni

Ranking storico: 15,918 milioni

Market Pool: 10,573 milioni

Bonus risultati: 10,026 milioni

Ottavi di finale: 9,6 milioni

Quarti di finale: 10,6 milioni

Semifinali: 12,5 milioni

Finale: 15,5 milioni

Aggiustamento: 0,932 milioni

TOTALE: 101,289 milioni

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!